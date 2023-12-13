«Антверпен» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 6-го тура группового этапа ЛЧ

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 6-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 между бельгийским «Антверпеном» и испанской «Барселоной». Игра пройдёт на арене «Босёйлстадион» в Антверпене (Бельгия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды уже объявили стартовые составы на игру.

«Антверпен»: Бутез, Де Лат, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Вермен, Кейта, Юсуф, Керк, Эджуке, Янссен.

«Барселона»: Пенья, Кристенсен, Роберто, Бальде, Форт, Кунде, Лопес, Ромеу, Левандовски, Ямал, Торрес.

Напомним, «Барселона», уже обеспечившая себе выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, после пяти туров группового этапа имеет в собственном активе 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице квартета H. «Антверпен» не набрал ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ, потеряв все шансы на евровесну.