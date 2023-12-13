Глен Джонсон: у Мудрика молниеносная скорость, техничность, но он этим не пользуется

Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон выказался об игре украинского вингера «синих» Михаила Мудрика.

«Мудрик, к сожалению, разочаровал меня. Михаил обладает множеством сильных качеств, но совершенно не использует ту же молниеносную скорость и техничность.

Он перешёл в «Челси» за большие деньги, в этом нет его вины. Однако всегда ждали от него большего. Мы надеялись, что он забьёт пару голов и у него пойдёт игра. Но этого, увы, не произошло», – приводит слова Джонсона Goal.com.

Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе этого года за € 70+30 млн. В текущем сезоне вингер провёл за «аристократов» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.