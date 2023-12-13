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«Спартак» — в числе девяти команд, заканчивавших групповой этап ЛЧ с шестью победами

«Спартак» — в числе девяти команд, заканчивавших групповой этап ЛЧ с шестью победами
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Московский «Спартак» является одной из девяти команд, которые завершали групповой этап Лиги чемпионов, одержав шесть побед в нём. Об этом сообщает Some Stats в соцсети Х (ранее Twitter).

Общий список таких команд выглядит следующим образом:

«Милан» — сезон-1992/1993;

«ПСЖ» — сезон-1994/1995;

«Спартак» — сезон-1995/1996;

«Барселона» — сезон-2002/2003;

«Реал» Мадрид — сезон-2011/2012;

«Реал» Мадрид — сезон-2014/2015;

«Бавария» — сезон-2019/2020;

«Аякс» — сезон-2021/2022;

«Бавария» — сезон-2021/2022;

«Ливерпуль» — сезон-2021/2022;

«Бавария» — сезон-2022/2023;

«Реал» Мадрид — сезон-2023/2024;

«Манчестер Сити» — сезон-2023/2024.

Напомним, мадридский «Реал» в третий раз повторил это достижение, обыграв берлинский «Унион» вчера, 12 декабря (3:2). «Манчестер Сити» оформил шесть побед в шести турах группового этапа Лиги чемпионов, одержав победу над «Црвеной Звездой» в матче, который состоялся сегодня, 13 декабря (3:2).

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