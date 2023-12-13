Ибрагимович — о менталитете «Манчестер Юнайтед»: мелочный и замкнутый

Легендарный футболист Златан Ибрагимович высказался об английском «Манчестер Юнайтед». Швед намекнул на то, что манкунианцев из-за текущего менталитета сложно отнести к числу топ-клубов.

«Все думают, что “Манчестер Юнайтед” – топ-клуб, один из самых богатых и могущественных в мире. Со стороны и мне кажется, что это именно так. Но когда я там оказался там, я обнаружил мелочный и замкнутый менталитет», – рассказал Ибрагимович в своей автобиографии.

42-летний Златан Ибрагимович выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. В составе английского клуба он провёл 53 матча. Шведскому форварду удалось записать на свой счёт 29 забитых мячей и 10 результативных передач. Отметим, что Златан завершил профессиональную футбольную карьеру в июле текущего года.