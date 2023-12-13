«ПСЖ» вылетает из Лиги чемпионов после первого тайма матча с дортмундской «Боруссией»

Завершился первый тайм матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен». Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг.

После первой половины встречи счёт в матче 0:0. Если игра закончится с таким результатом, а в параллельной встрече «Ньюкасл» одержит победу над «Миланом», то «ПСЖ» вылетит из Лиги чемпионов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала 10 очков и занимает первое место в группе F. Также немецкая команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Перед началом текущего матча подопечные Луиса Энрике заработали семь очков и располагались на второй строчке. В режиме реального времени «ПСЖ» набирает восемь очков, но опускается на третью строчку, уступив своё место «Ньюкаслу», который также набрал восемь очков, но поднялся на второе место по дополнительным показателям.

Команды уже встречались в 1-м туре группового этапа в минувшем сентябре. В той встрече «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0.