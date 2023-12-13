Фанатов, повесивших манекен Винисиуса на мосту, обвиняют в преступлении против личности

Суд Мадрида инициировал судебный процесс в отношении четырёх футбольных болельщиков, которые в январе 2023 года вывесили на мосту надувного манекена в майке вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что эти фанаты обвиняются в преступлении против основных прав и общественных свобод, выраженном в форме посягательства на достоинство и моральную неприкосновенность личности.

На заседании суда была объявлена дата, когда в отношении злоумышленников будет принято конкретное судебное решение об их наказании, которая на текущий момент не разглашается. Также сообщается, что суд Мадрида постановил, что данные лица будут обязаны внести солидарный залог в размере € 7,8 тыс.

Напомним, вместе с манекеном также был вывешен 16-метровый баннер с надписью: «Мадрид ненавидит «Реал».

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