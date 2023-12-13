Тен Хаг может покинуть «Манчестер Юнайтед» и возглавить клуб из Германии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в 2024 году может стать наставником дортмундской «Боруссии». Об этом информирует журналист Ян Оге Фьортофт в своих социальных сетях.

«Невероятные новости из Германии. Тен Хаг может возглавить Дортмунд. Помните, что в своё время советник «Боруссии» Заммер нанимал тен Хага в «Баварию». Посмотрим, что будет в 2024 году», – написал журналист.

Главным тренером дортмундской «Боруссии» является Эдин Терзич. Его действующее соглашение с клубом из Германии рассчитано до июня 2025 года.

Напомним, Эрик тен Хаг имеет текущий контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2025 года. В последнее время в СМИ активно обсуждаются слухи о возможном увольнении нидерландского специалиста.