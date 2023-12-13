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Мерсон — о вылете «МЮ» из ЛЧ: один из крупнейших клубов играл как команда неизвестной лиги

Мерсон — о вылете «МЮ» из ЛЧ: один из крупнейших клубов играл как команда неизвестной лиги
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Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, во вторник, 12 декабря, «Бавария» в гостях одолела «красных дьяволов» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Таким образом, «Манчестер Юнайтед» не смог продолжить своё выступление в еврокубках, заняв последнее место в квартете.

«Игра «МЮ» становится всё хуже и хуже. Хотя до начала группового раунда казалось, что они с лёгкостью займут второе место в квартете. Но этого не случилось.

Матч с «Баварией» был ужасным зрелищем. «Манчестер Юнайтед» не должен играть так неровно – это один из крупнейших клубов мира, а они играли как команда какой-то неизвестной лиги», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

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