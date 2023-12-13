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Кейн: если после переезда моей семьи в Мюнхен я перестану забивать, отправлю их обратно!

Кейн: если после переезда моей семьи в Мюнхен я перестану забивать, отправлю их обратно!
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своей адаптации и адаптации его семьи к жизни в Мюнхене после их переезда из Лондона.

«Этот переход был трудным, поскольку произошло первое изменение в моей карьере. Возможно, из-за этого я не осознавал все трудности, с которыми предстоит столкнуться не только в плане моей адаптации к новой команде, но и в плане адаптации моей семьи с четырьмя детьми к новой жизни. Однако нам удалось найти дом, и мы переедем в него после зимних каникул. Но если после переезда моей семьи в Мюнхен я перестану забивать, то мне придётся отправить их обратно (смеётся). Самое сложное — это решить вещи, не связанные с футболом», — приводит слова Кейна AS.

Напомним, английский нападающий перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом. В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и восьмью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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