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«Порту» — «Шахтёр»: украинская команда вылетает из Лиги чемпионов после первого тайма

«Порту» — «Шахтёр»: украинская команда вылетает из Лиги чемпионов после первого тайма
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В эти минуты проходят матчи 6-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. На стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) встречаются местный клуб «Порту» и украинский «Шахтёр». После первого тайма хозяева ведут со счётом 2:1.

В составе «драконов» дублем отметился нападающий Вендерсон Галено — он забил на 9-й и 43-й минутах. Гости на 29-й минуте ответили точным ударом в исполнении Даниила Сикана. Примечательно, что во время голевой атаки боковой рефери зафиксировал у «Шахтёра» положение вне игры, подняв флаг. Но главный арбитр не стал свистеть. Игра продолжилась, и Сикан забил, хотя португальская команда почти бросила играть. После помощи VAR гол Даниила был засчитан, так как офсайда не было.

Фото: Кадр из трансляции матча «Порту» — «Шахтёр»

Лига чемпионов . Группа H. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
2-й тайм
2 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Галено – 9'     1:1 Сикан – 29'     2:1 Галено – 43'    

В параллельном матче, который проходит в Антверпене на арене «Босёйлстадион», играют бельгийский «Антверпен» и испанская «Барселона». После первого тайма счёт в этой встрече равный — 1:1. На второй минуте хозяева благодаря голу Артура Вермерена вышли вперёд. На 35-й минуте каталонцы усилиями Феррана Торреса сравняли счёт.

Лига чемпионов . Группа H. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
2-й тайм
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Вермерен – 2'     1:1 Ф. Торрес – 35'    
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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