«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: гол Мбаппе отменили из-за офсайда

В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен». Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг. На момент выхода новости счёт в матче 1:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 76-й минуте гол «ПСЖ» забил Килиан Мбаппе, но его отменили из-за офсайда.

Ранее, на 51-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Карим Адейеми. Затем, на 56-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник парижского клуба Уоррен Заир-Эмери.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала 10 очков и занимает первое место в группе F. Также немецкая команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В свою очередь, после аналогичного количества матчей подопечные Луиса Энрике заработали семь очков и до начала матча располагались на второй строчке.

Команды уже встречались в 1-м туре группового этапа в минувшем сентябре. В той встрече «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0.