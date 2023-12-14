«Атлетико» уверенно обыграл «Лацио» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места

Завершился матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались испанский «Атлетико» и итальянский «Лацио». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Атлетико» уверенно обыграл «Лацио» — 2:0.

«Матрасники» вышли вперёд уже на шестой минуте благодаря голу форварда Антуана Гризманна. Спустя шесть минут после начала второй половины встречи забитым мячом отметился защитник мадридцев Самуэл Лино.

Таким образом, после шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» набрал 14 очков и занял первое место в группе E. В свою очередь, после аналогичного количества матчей итальянская команда набрала 10 очков и расположилась на второй строчке.