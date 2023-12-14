«Антверпен» в концовке вырвал победу у «Барселоны» в матче группового этапа ЛЧ

Только что завершился матч 6-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 между бельгийским «Антверпеном» и испанской «Барселоной». Игра прошла на арене «Босёйлстадион» в Антверпене (Бельгия). Её обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:2.

У бельгийского клуба, который вырвал победу в компенсированное время, забитыми мячами отметились Артур Вермерен, Винсент Янссен и Джордж Иленихена. Каталонцы ответили точными ударами в исполнении Феррана Торреса и Марка Гиу.

Таким образом, «Антверпен» заработал три очка по итогам групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. При этом клуб из Бельгии остался на последнем месте в турнирной таблице квартета Н. «Барселона», в активе которой 12 очков, сохранила лидерство в группе.