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«Антверпен» в концовке вырвал победу у «Барселоны» в матче группового этапа ЛЧ

«Антверпен» в концовке вырвал победу у «Барселоны» в матче группового этапа ЛЧ
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Только что завершился матч 6-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 между бельгийским «Антверпеном» и испанской «Барселоной». Игра прошла на арене «Босёйлстадион» в Антверпене (Бельгия). Её обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:2.

У бельгийского клуба, который вырвал победу в компенсированное время, забитыми мячами отметились Артур Вермерен, Винсент Янссен и Джордж Иленихена. Каталонцы ответили точными ударами в исполнении Феррана Торреса и Марка Гиу.

Таким образом, «Антверпен» заработал три очка по итогам групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. При этом клуб из Бельгии остался на последнем месте в турнирной таблице квартета Н. «Барселона», в активе которой 12 очков, сохранила лидерство в группе.

Лига чемпионов . Группа H. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Вермерен – 2'     1:1 Ф. Торрес – 35'     2:1 Янссен – 56'     2:2 Гиу – 90+1'     3:2 Иленихена – 90+2'    
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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