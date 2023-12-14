Стали известны команды, которые вылетели в Лигу Европы по итогам группового этапа ЛЧ
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Сегодня завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024. По его итогам стали известны команды, которые в своих квартетах заняли третье место и вылетели в Лигу Европы.
Список данных клубов приведён ниже:
- «Галатасарай» (Турция);
- «Ланс» (Франция);
- «Брага» (Португалия);
- «Бенфика» (Португалия);
- «Фейеноорд» (Нидерланды);
- «Милан» (Италия);
- «Янг Бойз» (Швейцария);
- «Шахтёр» (Украина).
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