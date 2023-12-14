Стали известны команды, которые вылетели в Лигу Европы по итогам группового этапа ЛЧ

Сегодня завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024. По его итогам стали известны команды, которые в своих квартетах заняли третье место и вылетели в Лигу Европы.

Список данных клубов приведён ниже: