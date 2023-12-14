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Стали известны команды, которые вылетели в Лигу Европы по итогам группового этапа ЛЧ

Стали известны команды, которые вылетели в Лигу Европы по итогам группового этапа ЛЧ
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Сегодня завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024. По его итогам стали известны команды, которые в своих квартетах заняли третье место и вылетели в Лигу Европы.

Список данных клубов приведён ниже:

  • «Галатасарай» (Турция);
  • «Ланс» (Франция);
  • «Брага» (Португалия);
  • «Бенфика» (Португалия);
  • «Фейеноорд» (Нидерланды);
  • «Милан» (Италия);
  • «Янг Бойз» (Швейцария);
  • «Шахтёр» (Украина).
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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