Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Антверпеном» в Лиге чемпионов

Хави прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Антверпеном» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение команды в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном». Встреча прошла в Антверпене на стадионе «Босёйлстадион» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Чувства плохие, нам нужно быть самокритичными, но первой целью было выйти в следующий раунд, и она была достигнута. Я счастлив, потому что мы заняли первое место в группе», — приводит слова Хави French FCB в социальной сети X (ранее Twitter).

«Барселона» завершила групповой этап турнира на первом месте, записав в свой актив 12 очков. На втором месте финишировал «Порту», также набрав 12 очков. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится в пятницу, 16 декабря.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android