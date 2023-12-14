Хави прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Антверпеном» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение команды в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном». Встреча прошла в Антверпене на стадионе «Босёйлстадион» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Чувства плохие, нам нужно быть самокритичными, но первой целью было выйти в следующий раунд, и она была достигнута. Я счастлив, потому что мы заняли первое место в группе», — приводит слова Хави French FCB в социальной сети X (ранее Twitter).

«Барселона» завершила групповой этап турнира на первом месте, записав в свой актив 12 очков. На втором месте финишировал «Порту», также набрав 12 очков. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится в пятницу, 16 декабря.