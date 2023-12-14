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Стефано Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги чемпионов

Стефано Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги чемпионов
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«У нас много чувств, конечно, вылет из Лиги чемпионов разочаровывает, особенно учитывая, как мы хорошо выступили в прошлом сезоне. Мы знали, что эта группа совершенно другая и очень сложная. Грустно сожалеть, мы заслуживали большего и не знали, как реализовать свои возможности в других играх, тогда как сегодня мы это сделали. Нас не запугал и не деморализовал соперник, игравший с невероятной интенсивностью. Это означает, что мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть Лигу Европы», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» финишировал на третьем месте по итогам группового этапа Лиги чемпионов, набрав восемь очков.

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