Стефано Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«У нас много чувств, конечно, вылет из Лиги чемпионов разочаровывает, особенно учитывая, как мы хорошо выступили в прошлом сезоне. Мы знали, что эта группа совершенно другая и очень сложная. Грустно сожалеть, мы заслуживали большего и не знали, как реализовать свои возможности в других играх, тогда как сегодня мы это сделали. Нас не запугал и не деморализовал соперник, игравший с невероятной интенсивностью. Это означает, что мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть Лигу Европы», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» финишировал на третьем месте по итогам группового этапа Лиги чемпионов, набрав восемь очков.