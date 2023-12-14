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«Приведите мне «Барселону». Сарри — о желаемом сопернике в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Приведите мне «Барселону». Сарри — о желаемом сопернике в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, с кем хотел бы сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Приведите мне «Барселону». Я бы хотел встретиться с «Барселоной» в 1/8 финала… Я никогда не встречался с «Барсой» в качестве тренера, и это был бы замечательный опыт!» — приводит слова Сарри Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Лацио» по итогам групповой стадии турнира занял второе место, записав в свой актив 10 очков. Команда пропустила перед собой «Атлетико».

«Барселона», в свою очередь, заняла первое место в своей группе, набрав 12 очков.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 18 декабря.

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