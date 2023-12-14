«Манчестер Сити» установил уникальное достижение среди английских команд в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» установил уникальное достижение среди английских команд после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщается в социальной сети X (ранее Twitter) OptaJoe.

«Манчестер Сити» стал первой английской командой, который одержал восемь побед подряд в Лиге чемпионов.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 3:2. «Манчестер Сити» финишировал на первом месте в своей группе, записав в свой актив максимальные 18 очков в шести матчах.

Отметим, «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче прошлогоднего розыгрыша миланский «Интер» со счётом 1:0.

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