Луис Энрике: ни одна команда не хотела бы играть с «ПСЖ» в следующем раунде

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов по итогам матча 6-го тура группового этапа с дортмундской «Боруссией» (1:1).

«Мы еще живы. Ни одна команда не хотела бы сыграть с нами в следующем раунде, хотя мы и финишировали вторыми в этой группе.

Я доволен сегодняшним вечером, потому что мы прогрессировали, но, конечно, я предпочёл бы занять первое место. Именно об этом я крикнул ребятам перед самым концом: «Играйте на 2:1, но не рискуйте слишком сильно.

Без сомнения команда прогрессирует. Она всё ещё находится в самом начале своего строительства. Мне очень нравится настрой моих игроков, их способность бороться. Даже если они расстроены, мне нравится это разочарование. Я не сомневаюсь, что мы станем лучше.

Наша команда создаёт много возможностей и всегда хочет атаковать. Сегодня вечером у нас было четыре или пять явных моментов, и я уверен, что в феврале мы будем намного сильнее», — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ» занял второе место в группе с восемью очками, опередив по дополнительным показателям «Милан».