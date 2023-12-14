Ферран Торрес: «Барселону» пытаются уничтожить

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес высказался в поддержку главного тренера клуба Хави после поражения команды в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» (2:3).

«Мы до смерти поддерживаем тренера и его идею. Тренера легко критиковать, но те, кто находится на поле, являются футболистами. Давление на «Барселону»? Мы знаем, что такое «Барса», они пытаются нас уничтожить, заставить нас нервничать, но с этого момента мы собираемся изменить ситуацию. Всегда много внешнего шума, но нам приходится с этим жить», — приводит слова Торреса Sport.es.

«Барселона» завершила групповую стадию турнира на первом месте, записав в свой актив 12 очков. На втором месте финишировал «Порту», также набрав 12 очков. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря.

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