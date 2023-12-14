Терзич: нельзя сыграть с «ПСЖ» так, чтобы у него не было шансов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич подвёл итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

«Сегодня мы провели очень хороший матч и довольны тем, что выиграли эту сложную группу. Конечно, нельзя сыграть против такой команды, как «ПСЖ», так, чтобы у соперника не было шансов. В конце концов, мы много работали чтобы стать лучшими в этой группе. Теперь нам нужно продолжать стабильно хорошо играть в следующем раунде», — приводит официальный сайт УЕФА слова Терзича.

«Боруссия» заняла первое место в группе F, набрав 11 очков. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Соперниками дортмундской команды на этой стадии могут стать «Интер», «Лацио», «Наполи», «Порту», «Копенгаген» или ПСВ.