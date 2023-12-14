Заир-Эмери стал самым молодым французом, забившим гол в Лиге чемпионов

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери забил гол на 56-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», сравняв счёт в матче — 1:1. До финального свистка он не изменился, и встреча закончилась вничью.

Заир-Эмери стал самым французом, забившим гол в основном раунде Лиги чемпионов (от группового этапа до финала), сообщает официальный сайт УЕФА. В день игры с «Боруссией» ему было 17 лет и 280 дней.

Он побил рекорд Карима Бензема, который забил гол «Русенборгу» в состав «Лиона» 6 декабря 2005 года в возрасте 17 лет 352 дней.

В пятёрку самых молодых французов, забивавших голы в ЛЧ, также входят Килиан Мбаппе (18 лет 63 дня, за «Монако» в ворота «Манчестер Сити» 21 февраля 2017 года), Матис Тель (18 лет 146 дней, за «Баварию» в ворота «Манчестер Юнайтед» 20 сентября 2023 года) и Эльяким Мангала (18 лет 215 дней, за «Стандард» в ворота «Арсенала» 16 сентября 2009 года).