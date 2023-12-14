Энрике отреагировал на недовольство Мбаппе после матча с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал недовольство нападающего клуба Килиана Мбаппе после матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:1).

«Это нормально, когда игроки расстраиваются, у нас было 5 моментов, 5 очень явных моментов! Когда игрок расстроен, потому что хочет забить больше голов, я вмешиваюсь, говоря: «Да, мы победим, но без чрезмерного риска». Когда после матча эмоции спадут, самое время оценить, что это была отличная квалификация. Это была самая сложная группа», — приводит слова Энрике footmercato.

Напомним, после матча футболист находился в расстроенных чувствах, быстро прошёл микст-зону и некоторое время находился один в автобусе.

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