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Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
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Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Ими стали бразильский полузащитник «Порту» Вендерсон Галено, нападающий «Реала» Хоселу, защитник «Атлетико» Самуэл Лино и хавбек «Бенфики» Анхель Ди Мария.

Галено в игре с «Шахтёром» (5:3) отметился двумя голами и двумя передачами. Хоселу сделал дубль во встрече с «Унионом» (3:2). Лино забил мяч и сделал голевой пас в матче с «Лацио» (2:0). Так же голом и передачей отметился Ди Мария во встрече с «Ред Булл Зальцбург» (3:1).

Галено уже становился лучшим игроком недели по итогам 1-го тура Лиги чемпионов. Также этого звания удостаивались Альваро Мората («Атлетико»), Эванилсон («Порту»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Чиро Иммобиле («Лацио»).

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