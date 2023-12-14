Хосеп Гвардиола — о 3:2 с «Црвеной Звездой»: это был особенный вечер для академии клуба
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выступлении молодых игроков в матче с «Црвеной Звездой» (3:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Какой гол и какая игра. Я так рад за Мика Хэмилтон. Он хорошо тренируется, и мы видели его мастерство. Он сделал фантастический гол. В обороне он был агрессивен.
Несомненно, это был особенный вечер для академии клуба. У нас также был Мо, он тоже сыграл очень хорошо. Оскар Бобб забил свой первый гол за команду, а также стал лучшим игроком матча», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
После шести туров «Сити» занял первое место с 18 очками в группе G с «РБ лейпцигом» (12 очков), «Янг Бойзом» (4 очка) и «Црвеной Звездой» (1 очко).
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