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Хосеп Гвардиола — о 3:2 с «Црвеной Звездой»: это был особенный вечер для академии клуба

Хосеп Гвардиола — о 3:2 с «Црвеной Звездой»: это был особенный вечер для академии клуба
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выступлении молодых игроков в матче с «Црвеной Звездой» (3:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Какой гол и какая игра. Я так рад за Мика Хэмилтон. Он хорошо тренируется, и мы видели его мастерство. Он сделал фантастический гол. В обороне он был агрессивен.

Несомненно, это был особенный вечер для академии клуба. У нас также был Мо, он тоже сыграл очень хорошо. Оскар Бобб забил свой первый гол за команду, а также стал лучшим игроком матча», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

После шести туров «Сити» занял первое место с 18 очками в группе G с «РБ лейпцигом» (12 очков), «Янг Бойзом» (4 очка) и «Црвеной Звездой» (1 очко).

Лига чемпионов . Группа G. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Хэмилтон – 19'     0:2 Бобб – 62'     1:2 Бём – 76'     1:3 Филлипс – 85'     2:3 Катаи – 90+1'    
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