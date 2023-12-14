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Диего Симеоне: радостно видеть, что команда сделала еще один шаг вперед

Диего Симеоне: радостно видеть, что команда сделала еще один шаг вперед
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Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о первом месте по итогу группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы всегда стремимся быть как можно выше. Команда очень хорошо провела групповой этап. Что будет дальше, я не знаю. Начиная с 1/8 финала, все команды хороши. Мы сделали шаг вперед по сравнению с тем, что было в последние годы, когда мы постоянно испытывали трудности. В первой группе нам не удавалось забивать и выигрывать матчи.

Теперь мы закончили первую половину сезона на важном месте. Радостно видеть, что команда сделала еще один шаг вперед. Вы отражаете это каждый день, и на этот раз у нас все получилось», — приводит слова Симеоне Marca.

После шести туров «Атлетико» занял первый место с 14 очками в группе Е с «Лацио» (10 очков), «Фейеноордом» (6 очков) и «Селтиком» (4 очка).

Лига чемпионов . Группа E. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Гризманн – 6'     2:0 Лино – 51'    
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