Диего Симеоне: радостно видеть, что команда сделала еще один шаг вперед

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о первом месте по итогу группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы всегда стремимся быть как можно выше. Команда очень хорошо провела групповой этап. Что будет дальше, я не знаю. Начиная с 1/8 финала, все команды хороши. Мы сделали шаг вперед по сравнению с тем, что было в последние годы, когда мы постоянно испытывали трудности. В первой группе нам не удавалось забивать и выигрывать матчи.
Теперь мы закончили первую половину сезона на важном месте. Радостно видеть, что команда сделала еще один шаг вперед. Вы отражаете это каждый день, и на этот раз у нас все получилось», — приводит слова Симеоне Marca.
После шести туров «Атлетико» занял первый место с 14 очками в группе Е с «Лацио» (10 очков), «Фейеноордом» (6 очков) и «Селтиком» (4 очка).
- 14 декабря 2023
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