Сарри — после поражения от «Атлетико»: уровень испанской Ла Лиги очень высок

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал успешное выступление испанских клубов в Лиге чемпионов после выездного поражения своей команды от мадридского «Атлетико» (0:2).

«Четыре испанских клуба выиграли свои группы? Это не позволяет нам судить определённо, но важные признаки даёт. В прошлом году итальянцы прошли весь путь до конца и выглядели очень хорошо, но я всегда говорил, что это может быть случайностью. Судить нужно внимательно в течение длительного периода. Уровень матчей испанской Ла Лиги очень высок», — приводит слова Сарри Marca.

Из пяти испанских клубов, выступавших в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, четыре стали победителями своих групп — мадридский «Реал», «Барселона», «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико», который опередил в группе «Лацио». Неудачно выступила лишь «Севилья», оставшаяся последней в квартете с «Арсеналом», ПСВ и «Лансом».