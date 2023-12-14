Сарри: «Атлетико» воспользовался ошибками «Лацио», мы — не смогли

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о поражении своей команды от мадридского «Атлетико» в выездном матче шестого тура Лиги чемпионов (0:2).

«Чего я ожидал от своей команды? Во всех матчах вы бываете недовольны некоторыми игроками, это нормально. Не ожидал, что мы создадим четыре голевых момента на этом стадионе. „Атлетико“ забил из-за нашей ошибки, а мы не смогли воспользоваться их ошибками», — приводит слова Сарри Marca.

Мадридский «Атлетико» со счётом 2:0 обыграл на своём поле римский «Лацио» в матче шестого тура Лиги чемпионов. Победу «матрасникам» принесли голы Антуана Гризманна на шестой минуте встречи и Самуэля Лино на 51-й минуте. «Атлетико» набрал 14 очков и финишировал на первой строчке группы E, «Лацио» с 10-ю очками занял второе место.