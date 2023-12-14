Клопп — о матче с «Юнионом»: важно найти состав, который может по-настоящему бороться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче с «Юнионом» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Пару раз мы оказывались в такой ситуации, когда нам приходилось играть последний матч группового этапа уже квалифицировавшись, но, к сожалению, не так часто, поскольку обычно нам приходится идти на все и выигрывать.

Очень важно найти состав, который может по-настоящему бороться в игре, который может по-настоящему выложиться, потому что это и есть работа, которую нужно делать. Мы физически находимся в той ситуации, когда можем это сделать, и с точки зрения решимости тоже.

Я думаю, мы это нашли, и я надеюсь, что мы сможем выбрать этот состав, потому что никогда не знаешь, что случится в одночасье. На мой взгляд, тот состав, который мы использовали сегодня на тренировке, означает, что у нас будет хорошее сочетание опыта и молодости. Мы хотим добиться этого», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После пяти туров «Ливерпуль» занимает первое место с 12 очками в группе Е с «Тулузой» (8 очков), «Юнионом» (5 очков) и ЛАСКом (3 очка).