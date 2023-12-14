Моуринью: никто не ждёт, что «Славия» не выиграет, но «Рома» должна победить «Шериф»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче шестого тура Лиги Европы с «Шерифом» из Тирасполя.

«Мы должны победить для наших болельщиков, для нас самих и для футбола. Мы должны уважать футбол. И хотя никто не ожидает, что „Славия“ не выиграет свою игру, футбол есть футбол. Мы должны думать, что это возможно. И если у них есть возможность не выиграть свою игру, мы абсолютно обязаны выиграть свою», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

Перед заключительным туром группового этапа Лиги Европы в группе G «Рома» занимает вторую строчку, набрав 10 очков, отставание римлян от лидирующей «Славии» составляет два очка. В последних матчах в этом квартете «Рома» принимает на своё поле молдавский «Шериф», а «Славия» также дома сыграет со швейцарским «Серветтом».