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Валерий Кечинов рассказал, что для него стало главным открытием первого круга РПЛ

Валерий Кечинов рассказал, что для него стало главным открытием первого круга РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что для него стало главным открытием первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он выделил «Краснодар», который неожиданно стал так называемым «зимним чемпионом» России.

«В первую очередь главное открытие — «Краснодар». Ожидалось, что в текущем сезоне «Краснодар» замахнётся на что-то серьёзное. Но мало кто поставил бы на то, что к перерыву команда будет занимать первое место. Они молодцы!

У них были очень интересные игры, были матчи, где уверенно обыгрывали соперников, а где-то вырывали на зубах, как в игре с «Ростовом». Матч с ЦСКА тоже был очень ярким. Никто не ожидал, что они будут на первом месте», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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