Сутормин: меня не устраивает игровое время в «Зените», надо разговаривать с руководством

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин в очередной раз заявил о недовольстве своим игровым временем в составе сине-бело-голубых. По мнению игрока, необходимо вступить в диалог с руководством клуба для обсуждения возможных перемен. В то же время Сутормин подчеркнул, что принимает выбор тренера и старается работать дальше, ведь конкуренция есть в каждом футбольном клубе.

«Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен.

Есть тренерский штаб, который делает выбор. В этом сезоне он делает выбор в пользу других футболистов. Так что этот выбор надо принимать и стараться работать дальше. Это везде так в футболе было, есть и будет», — приводит слова Сутормина интернет-портал «Известия».

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» семь матчей в РПЛ и четыре матча в Кубке России. На его счету две результативные передачи в чемпионате.