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Серхи Роберто: поражение от «Антверпена» разозлило всю нашу команду

Серхи Роберто: поражение от «Антверпена» разозлило всю нашу команду
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился эмоциями после поражения своей команды от «Антверпена» (2:3) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Данный проигрыш стал для «блауграны» третьим в семи последних матчах.

«Мы очень злы, несмотря на выход в плей-офф. Мы больше не можем позволить себе проигрывать. Нельзя пропускать на первой же минут матча. Это сразу выбивает из колеи всю команду.

В целом мы показываем хорошую динамику. Команда едина, находится в стадии перестройки, я полностью согласен с тренером в этом моменте. Мы просто хотим побеждать, хорошие результаты обязательно придут.

Всех нас разозлил результат матча с «Антверпеном». Наша команда — это в первую очередь семья. В сложные моменты мы должны максимально сплотиться», – приводит слова Роберто Mundo Deportivo.

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Источник: главный тренер «Жироны» сменит Хави в «Барселоне»
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