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Глава «Пари НН»: компенсация за Юрана — 200 млн, у нас рабов нет, никого не держим

Глава «Пари НН»: компенсация за Юрана — 200 млн, у нас рабов нет, никого не держим
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Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов прокомментировал слухи о возможной отставке Сергея Юрана с поста главного тренера нижегородской команды. Функционер подчеркнул, что удерживать тренера насильно никто не станет. Также он подтвердил информацию о том, что сумма отступных в контракте Юрана с «Пари НН» составляет 200 млн рублей.

«Слухи об отставке Юрана? С первого дня говорил, что это какой-то непонятный вброс. Вопроса об отставке Юрана не было. Мы не тот клуб, который делает резкие движения. К нему [Юрану] ни у меня, ни у совета директоров никогда не было вопросов.

Никого насильно держать не будем. Если человек хочет, он может уходить. Главное, чтобы за это клуб получил компенсацию. Компенсация за Юрана — 200 млн рублей? Да. Эта сумма указана в контракте. У нас рабов нет. Если кто-то хочет уйти, мы понимаем, что насильно держать его нет смысла. В противном случае страдают все», — приводит слова Кондратова «Спорт-экспресс».

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