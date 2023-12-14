Клопп — о травме Мак Аллистера: ему наступили шипами на область колена, это очень больно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии аргентинского хавбека «красных» Алексиса Мак Аллистера, получившего повреждение в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:1).

«Всё сложнее, чем нам казалось на первый взгляд. Ему наступили на область колена, шип прошёл через мышцу и попал в кость. Это очень больно, так что нам нужно дождаться, пока рана не заживёт. Никогда раньше я не сталкивался с подобными травмами, это случилось впервые в моей карьере. Надеюсь, Макка не выбыл надолго, но ему нужно время», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Мак Аллистер, перебравшийся в «Ливерпуль» летом из «Брайтона», провёл 14 матчей за «красных» в рамках АПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.