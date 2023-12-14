«Манчестер Сити» — самая результативная команда группового этапа Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» сумел поразить ворота соперника 18 раз в шести матчах группового раунда текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Таким образом, «горожане» забили больше всех голов на данном этапе. Подопечным Хосепа Гвардиолы в группе противостояли такие команды, как «Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвена Звезда». Английский клуб набрал максимальные 18 очков в шести встречах.

Следом за «Манчестер Сити» по количеству голов располагается мадридский «Атлетико», забивший 17 мячей в квартете с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком». «Матрасники» также одержали победу в своей группе. Ещё у одного английского и испанского клуба по 16 голов — у «Арсенала» и мадридского «Реала».

Напомним, наиболее широко в плей-офф Лиги чемпионов будет представлена Испания («Барселона», «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад»). У английских команд останется лишь два представителя — «Манчестер Сити» и «Арсенал»).