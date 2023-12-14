Переговоры «Зенита» и «Коринтианса» по Ренану зашли в тупик — ESPN

Переговоры между «Коринтиансом» и «Зенитом» по поводу аренды Роберта Ренана зашли в тупик. Это связано с тем, что российский клуб хочет продать футболиста как можно быстрее, поэтому готов отпустить его только в аренду на полгода с последующим правом продажи. «Коринтианс» такие условия не устраивают, информирует ESPN Brasil.

Согласно сведениям источника, желание «Коринтианса» взять Ренана в аренду на год не нравится «Зениту». Сине-бело-голубые готовы отдать Роберта другому бразильскому клубу, который примет условия «Зенита». Именно поэтому переговоры сторон зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что один из европейских клубов предложил «Зениту» € 25 млн за защитника Роберта Ренана. Однако этом сине-бело-голубые не смогут получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России, поэтому рассматривается вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».