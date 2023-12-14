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Валерий Кечинов: видеть «Сочи» на задворках РПЛ — это сюрприз

Валерий Кечинов: видеть «Сочи» на задворках РПЛ — это сюрприз
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов назвал главное разочарование первого круга нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я не являюсь поклонником «Сочи», но эта команда стала главным разочарованием. Я редко слежу за ними. Но если учесть, что в недалёком прошлом команда боролась за медали в РПЛ и показывала очень яркую игру, сейчас видеть «Сочи» на задворках — это сюрприз», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Сочи» после 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с «Балтикой» на выезде. Игар состоится 2 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.

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