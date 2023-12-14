«Фулхэм» объявил о продлении контракта с Берндом Лено

«Фулхэм» продлил трудовое соглашение с немецким голкипером Берндом Лено. Об этом сообщает пресс-служба «дачников».

По информации источника, вратарь продолжит выступать за «Фулхэм» до конца сезона-2026/2027. Стороны также включили в новое соглашение опцию продления контракта до лета 2028 года.

«Узнал о предложении от клуба во время последнего международного перерыва. Я не стал долго думать и ответил согласием. Я сразу сказал, что хочу остаться здесь на долгий срок. Меня полностью устраивают амбиции клуба. Надеюсь, команда благодаря моей игре станет ещё успешнее», — приводит слова Лено пресс-служба «дачников».

Напомним, Лено выступает за «Фулхэм» с 2022 года. В текущем сезоне голкипер провёл за «дачников» 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн. Ранее немец выступал за такие клубы, как «Штутгарт», «Байер» и «Арсенал».

Ранее сообщалось об интересе «Фулхэма» к нападающему «Челси» Армандо Брое.