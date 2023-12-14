Булыкин: Миранчуку нужно искать клуб, если нет вариантов регулярно играть в «Аталанте»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ситуации Алексея Миранчука в «Аталанте». По его мнению, россиянину стоит искать новый клуб, если у него нет вариантов регулярно играть в команде из Бергамо.

«Любому футболисту хочется играть. Если будет возможность играть в итальянском чемпионате или другом топовом чемпионате, ей надо воспользоваться. Чем больше сидишь, тем скорее уходишь из виду и теряешь игровой тонус.

Миранчуку нужно играть. Если нет вариантов регулярно играть в «Аталанте», то нужно искать себе клуб, где он будет играть. Иногда нужен небольшой шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.