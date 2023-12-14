Источник: у «Зенита» возникли сложности в переговорах с «Вест Хэмом» по Ренану

Переход защитника «Зенита» Роберта Ренана в лондонский «Вест Хэм Юнайтед» может сорваться. В переговорах сторон возникли сложности, информирует бразильское спортивное издание Magnatta в соцсетях.

Согласно сведениям источника, возможный срыв сделки «Зенита» и «Вест Хэма» по Ренану ставит под угрозу аренду футболиста в «Коринтианс», через который россияне хотели построить «финансовый мост» для трансфера Роберта в Европу. Тем не менее руководство бразильского клуба надеется на успешное решение сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что один из европейских клубов предложил «Зениту» € 25 млн за защитника Роберта Ренана. Однако при этом сине-бело-голубые не смогут получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России, поэтому рассматривается вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».