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Бомбардир «Штутгарта» Гирасси не заинтересован в переходе в дортмундскую «Боруссию»

Бомбардир «Штутгарта» Гирасси не заинтересован в переходе в дортмундскую «Боруссию»
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Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси намерен ответить отказом на предложение дортмундской «Боруссии» о переходе. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «шмели» ещё не вступали в переговоры со «Штутгартом», однако сенегалец в любом случае не захочет переходить в стан дортмундцев. Гирасси заинтересован в том, чтобы завершить текущий сезон в «Штутгарте». Но сравнительно небольшая сумма отступных, прописанная в контракте футболиста со «швабами» (€ 17,5 млн), может не позволить сделать это, так как любой европейский клуб при желании сможет активировать данную опцию.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года.

Ранее сообщалось об интересе к сенегальскому форварду со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».

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