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Роман Широков: «Сочи» — главный провал первого круга РПЛ

Роман Широков: «Сочи» — главный провал первого круга РПЛ
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Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и ЦСКА Роман Широков заявил, что главным разочарованием первого круга нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги является «Сочи».

«Наверное, главное открытие — «Краснодар», потому что стабильно прошёл первый этап. Молодцы! «Сочи» — главный провал», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Сочи» после 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с калининградской «Балтикой» на выезде. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени. «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича набрала 13 очков и занимает 15-е место.

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