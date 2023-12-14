Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова перед матчем Лиги чемпионов

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова перед матчем Лиги чемпионов
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал автограф сыну экс-форварда сборной России и «Зенита» Александра Кержакова перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Встреча между «Боруссией» и «ПСЖ» состоялась накануне, 13 декабря, и завершилась вничью со счётом 1:1. Единственный гол за парижан забил Уоррен Заир-Эмери. «ПСЖ» в итоге занял второе место в группе F и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Боруссия» стала первой, набрав 11 очков.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провёл 14 матчей в рамках чемпионата Франции, забил 15 голов и сделал две результативные передачи. В Лиге чемпионов Килиан принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив три гола.

Материалы по теме
Энрике отреагировал на недовольство Мбаппе после матча с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android