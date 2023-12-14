Анатолий Бышовец: Кривцов, Сперцян и Черников определяют лицо «Краснодара»

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о группе перспективных игроков «Краснодара» — Никите Кривцове, Эдуарде Сперцяне и Александре Черникове. По его мнению, именно эти игроки сейчас определяют лицо краснодарской команды.

«Очень рад за Кривцова. Я вспоминаю реакции, когда я называл его одним из самых перспективных игроков России. Его выход на поле предопределил результат в матче с ЦСКА. За кадром остаётся то, что он не всегда играет полные матчи. Но Кривцов, Сперцян, Черников — группа игроков, которая определяет лицо «Краснодара», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.