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Президент «Барселоны» Лапорта поддержал игроков команды после поражения от «Антверпена»

Президент «Барселоны» Лапорта поддержал игроков команды после поражения от «Антверпена»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта посетил раздевалку команды Хави и поддержал футболистов после поражения в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:3) от «Антверпена». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, функционер отметил в разговоре с игроками, что основная цель клуба — выход в плей-офф Лиги чемпионов — достигнута. Накануне, 13 декабря, «Барселона» уступила «Антверпену» со счётом 2:3 в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Несмотря на это поражение, сине-гранатовые сохранили за собой первую строчку в группе Н.

Напомним, ранее сообщалось, что Лапорта попросил главного тренера команды Хави взять на выездной матч группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» Роберта Левандовского, Илкая Гюндогана и Рональда Араухо. Хави, в свою очередь, хотел предоставить этим игрокам отдых.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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