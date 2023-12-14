Личка: было бы приятно поработать с чешским игроком в «Динамо», но сейчас это нереально

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что ему хотелось бы поработать в московском клубе с чешским футболистом. В то же время наставник бело-голубых подчеркнул, что пригласить его соотечественника в нынешних условиях может быть сложной задачей, ведь в результате такого трансфера возникнет много негатива.

«Есть ли шанс, что в «Динамо» может перейти чешский футболист? Честно скажу, ситуация непростая. Даже если какой-то чешский игрок захочет перейти в наш клуб, от этого будет много негатива. В нынешнее время неактуально искать чешского игрока для усиления «Динамо».

Конечно, было бы приятно пригласить хорошего чешского игрока и поработать с ним в «Динамо». В российском чемпионате всегда было много хороших игроков из Чехии: Иржи Ярошик, Радослав Ковач, Ян Коллер, Мартин Йиранек, Радек Ширл, Камил Чонтофальски. Думаю, у российских болельщиков хорошие воспоминания о чешских игроках, которые выступали в РПЛ. Но сейчас это, скорее, нереально», — приводит слова Марцела Лички «РБ Спорт».

Напомним, «Динамо» ушло на зимний перерыв в сезоне-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе бело-голубых 32 очка, а у лидирующего «Краснодара» — 38. «Зенит», который занимает второе место, имеет в своём активе 36 очков.