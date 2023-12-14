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Осимхен станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Наполи» — Романо

Осимхен станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Наполи» — Романо
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После продления контракта с «Наполи» нападающий Виктор Осимхен станет самым высокооплачиваемым игроком в истории итальняского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новое соглашение будет действовать до конца июня 2026 года. Отступные в соответствии с документом составят € 130 млн и вступят в силу уже в 2024 году.

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Челси» к грузинскому полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

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