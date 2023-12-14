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«Всё бывает в первый раз». Сутормин — о втором месте «Зенита» в текущем сезоне РПЛ

«Всё бывает в первый раз». Сутормин — о втором месте «Зенита» в текущем сезоне РПЛ
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Футболист «Зенита» Алексей Сутормин высказался о текущем турнирном положении сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Напомним, команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров. У лидера чемпионата — «Краснодара» — 38 очков в активе.

«Турнирная ситуация породила сомнения в «Зените» в перспективах в борьбе за золото? Ну у вас, может, породила (смеётся). А у нас нет сомнений. Всё в футболе бывает — не всегда удаётся выиграть.

Все привыкли, что «Зенит» идёт первым? Привычка — дело неплохое (улыбается). Но всё бывает в первый раз. Футбол тем и интересен, что случаются какие-то непредсказуемые моменты. Интрига сохраняется в том виде, который сейчас есть. Посмотрим, что будет в весенней части чемпионата», — приводит слова Сутормина интернет-портал «Известия».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних розыгрышах чемпионата России подряд. Суперкомпьютер по-прежнему высоко оценивает шансы сине-бело-голубых на чемпионство и в этом сезоне.

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