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Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед»
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Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, 48-летний специалист будет претендовать на пост рулевого «МЮ», если Эрика тен Хага уволят в ближайшее время. Отмечается, что работой английского тренера восхищается Джим Рэтклифф, один из будущих совладельцев манкунианцев.

Напомним, Поттер возглавлял «Челси» с сентября 2022 по апрель 2023 года. На момент его увольнения лондонский клуб занимал 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге чемпионов «аристократы» добрались до 1/4 финала, где им предстояло сыграть с мадридским «Реалом». В Кубке Англии и Кубке лиги лондонцы выбыли на первой же стадии, оба раза уступив «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что в случае ухода из «Манчестер Юнайтед» тен Хаг возглавит один из грандов немецкого футбола.

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